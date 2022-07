Ucrânia relata novos ataques nos arredores de Kiev e intensos combates em Donetsk

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

As autoridades ucranianas disseram esta sexta-feira que novos ataques russos ocorreram nos arredores de Kiev e que intensos combates continuam a acontecer na região de Donetsk, no leste do país.

O ataque com mísseis a um alvo militar perto da capital ucraniana causou pelo menos 15 feridos, afirmou o governador da região, Oleksiv Kuleba, na rede social Telegram.

Mais de 10 ataques com mísseis também foram registados na região de Chernihiv, a nordeste da capital, um dos quais causou danos a um prédio do Governo, segundo as autoridades regionais.

No leste do país, os intensos combates continuam, com saldo de oito civis mortos em Donetsk na quinta-feira, de acordo com os dados divulgados hoje pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

Em Lugansk, também na região do Donbass, as forças ucranianas conseguiram repelir até seis ataques de tropas russas, segundo a Ukrinform.

As tropas ucranianas estão a tentar recuperar cidades no sul do país e numa destas localidades, Kropivnitski, morreram cinco pessoas e outras 40 ficaram feridas na quinta-feira, segundo o mais recente balanço da autoridade militar regional.

Em Kherson, cidade estratégica no sul do país, o Exército ucraniano lançou seis ataques contra posições inimigas ao longo da noite de quinta-feira, como parte da sua estratégia de lançar uma grande ofensiva e cortar as rotas de abastecimento das tropas russas.