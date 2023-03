Ucrânia volta a julgar à revelia ex-presidente Viktor Yanukovych

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente ucraniano, ​​​​​​​Viktor Yanukovych, será novamente julgado à revelia pelos crimes de incitação à deserção e violação das fronteiras do país, que terá alegadamente cometido na sua fuga da Ucrânia para a Rússia em 2014.

Yanukovych fugiu para a Rússia em fevereiro desse ano, depois da sua demissão pelo Parlamento, após meses de protestos de multidões.

Esta nova acusação de Yanukovych - que, segundo o próprio presidente russo, Vladimir Putin, fugiu da Ucrânia com a ajuda de agentes russos - foi anunciada hoje pelo gabinete do procurador-geral ucraniano, que quer também julgar o ex-chefe de segurança do Estado.

PUB

De acordo com a investigação do ministério público ucraniano, Yanukovych e o ex-chefe de segurança do Estado passaram ilegalmente a fronteira com a Rússia a 23 de fevereiro de 2014.

Terão sido escoltados por elementos da aviação e forças navais russas que retiraram pelo menos 20 pessoas da Ucrânia.

Yanukovych foi também acusado de incitar a deserção de oficiais de segurança do Estado ucraniano, que inicialmente tentaram impedir o próprio presidente deposto de deixar o país.

O ex-presidente já foi condenado à revelia pela justiça ucraniana em 2019, com uma sentença de 13 anos de prisão pelos crimes de alta traição e cumplicidade com a agressão militar russa.