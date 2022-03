Ucraniano de cinco anos com leucemia fugiu e será tratado na Irlanda

Leonid Shapoval, ucraniano de cinco anos, chegou à Irlanda para ser tratado contra a leucemia. A criança iria ser submetida a um transplante de medula óssea em Kiev, mas teve que fugir com a família, segundo relata a imprensa internacional. Foram angariados mais de 40 mil euros para pagar o seu tratamento por iniciativa de um familiar.

Aconselhado por médicos, o menino ucraniano fugiu de Kiev e chegou a Cork, onde espera receber o tratamento que lhe salve a vida.​​​​ O jornal "Guardian" conta que Leonid Shapoval e a família foram incentivados pelos médicos na semana passada a deixar a Ucrânia, poucos dias antes de receber um transplante de medula óssea. A tia da mãe, Victoria Walden, que vive em Cork, disse à RTÉ que os médicos foram claros nesta posição.

"Corre, corre"

"O médico deu a Yana [a mãe] todos os documentos de Leonid e disse: 'Corre, corre. Não vai receber mais tratamento. Temos que mandá-lo para casa. Por causa da guerra, não sabemos o que vai acontecer", recordou a tia ao jornal.

O menino ia receber o seu transplante no dia 10 de março, após semanas de quimioterapia, mas acabou por conseguir viajar para a Irlanda após o Governo ter levantado as restrições de visto em resposta à invasão russa.

Uma página do "Gofundme" que foi lançada por um familiar angariou mais de 40 mil euros para pagar o tratamento.

O Guardian relata momentos de grande emoção quando o menino de cinco anos e os pais chegaram ao aeroporto de Dublin segunda-feira à noite com apenas uma mala, tendo vindo da Ucrânia para a Polónia por terra e depois seguido para Zurique.

Foram recebidos por Michael Collins, político da Cork South West, que esteve envolvido na missão de resgate e publicou uma foto do menino e da sua família, e também por funcionários do departamento de Negócios Estrangeiros. A família foi levada para Ballydehob, no oeste de Cork, onde a tia vive.