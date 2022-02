Vídeo viral mostra ucraniano a tentar bloquear tanques russos sozinho

JN Hoje às 15:32 Facebook

Um homem ucraniano tentou bloquear a entrada de um conjunto de veículos militares russos com o próprio corpo, estando a ser comparado com o "Homem do Tanque" da Praça Tiananmen.

O vídeo, divulgado pela agência de notícias ucraniana HB, mostra um homem em frente ao que parecem ser veículos militares. Enquanto as viaturas se tentam desviar dele, o homem salta para o lado, aparentemente na tentativa de lhes bloquear a passagem. O local do incidente é desconhecido.

O grupo de veículos incluía mais de 10 viaturas militares, muitos deles com um "Z" pintado de lado. O símbolo foi visto em camiões militares russos quando as tropas se juntaram na fronteira com a Ucrânia.

O homem está a ser comparado, nas redes sociais, com o "Homem do Tanque", um homem que parou em frente de quatro tanques chineses na Praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. A fotografia, tirada depois de o Governo chinês ter reprimido os protestos pró-democracia, tornou-se um símbolo de desafio ao autoritarismo e foi nomeada uma das 100 mais influentes de todos os tempos pela revista "Time".

Momento em 1989 foi fotografado e premiado Foto: DR