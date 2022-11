Ucranianos em júbilo na Kherson reconquistada

Sílvia Gonçalves Ontem às 21:53 Facebook

Forças de Kiev entraram esta sexta-feira na capital da região anexada por Moscovo, recebidas em êxtase pela população. Celebrações estenderam-se a todo o país

Avançaram sobre Kherson, as tropas ucranianas, e retomaram o domínio da cidade estratégica, capital da região com o mesmo nome, anexada por Moscovo há seis semanas. A população local recebeu em júbilo os militares e a festa tomou a cidade, numa profusão de celebrações cujas imagens correram mundo. A entrada das forças de Kiev, que há semanas apertavam o cerco numa contraofensiva que ditou a retirada das forças invasoras, sucedeu à saída de mais de 30 mil soldados russos, que atravessaram para a margem oriental do rio Dnipro. "Hoje é um dia histórico", disse Zelensky.

O Ministério da Defesa russo confirmou esta sexta-feira que a retirada das tropas do lado ocidental do rio Dnipro, onde está situada a cidade de Kherson, estava completa, noticiou a agência estatal russa Tass.