"Tentaram invadir o território russo", acusa Moscovo. Autoridades locais russas desmentem

A Rússia afirmou, esta quinta-feira, ter repelido uma tentativa ucraniana de invasão de uma região fronteiriça, horas depois de dois grupos armados terem anunciado incursões na região de Belgorod. Autoridades regionais russas desmentem avanço das tropas ucranianas.

"Depois de um intenso bombardeamento de instalações civis na região de Belgorod, grupos terroristas ucranianos com até duas companhias de infantaria motorizada reforçadas por tanques tentaram invadir o território russo", afirmou o Ministério da Defesa russo.

As forças russas impediram "uma nova tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ato terrorista contra a população civil da cidade de Shebekino, na região de Belgorod", disse o porta-voz do ministério, tenente-general Igor Konashenkov.

A cidade situa-se a menos de uma dezena de metros em linha reta da fronteira com a Ucrânia.

As tropas russas mataram "mais de 30 terroristas ucranianos" e destruíram "quatro veículos de combate blindados, um lança-foguetes múltiplo Grad e uma carrinha", disse Konashenkov, citado pela agência oficial russa TASS.

Horas antes, um grupo denominado Corpo de Voluntários Russos tinha divulgado um vídeo alegadamente gravado na zona de Shebekino, reclamando tratar-se da "segunda fase" de uma operação iniciada no final de maio com ataques em Belgorod.

Sem mencionar a alegada incursão, o presidente da câmara de Shebekino, Valentin Demydov, disse que muitos residentes tinham fugido da cidade devido aos constantes bombardeamentos ucranianos, estando a ser acolhidos no estádio de Belgorod.

Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, indicou que o presidente Vladimir Putin estava a ser informado sobre a situação junto à fronteira com a Ucrânia, noticiou a TASS.

"Em relação à situação em Shebekino, Vladimir Putin recebe constantemente relatórios do Ministério da Defesa, do Serviço de Guarda de Fronteiras, do FSB [Serviços Federais de Segurança] e do Ministério de Situações de Emergência", disse.

Segundo Peskov, Putin "é também diretamente informado pelas autoridades regionais e municipais da região sobre as medidas para prestar a assistência necessária à população, incluindo a disponibilização de alojamento temporário a quem o desejar".

Não há inimigo no território da região de Belgorod e nunca houve

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, negou a presença de combatentes ucranianos na região, mas confirmou a ocorrência de bombardeamentos.

"Não há inimigo no território da região de Belgorod e nunca houve", escreveu Gladkov na rede social Telegram, citado pela TASS.

O comando operacional da região de Belgorod também desmentiu a informação de que teria havido um avanço das tropas ucranianas na zona de Shebekino.

"O quartel-general operacional declara oficialmente que estas informações são falsas e não correspondem à realidade", disse num comunicado.

O comando russo admitiu que a situação era difícil devido a bombardeamentos, mas insistiu ser falsa a informação sobre um "avanço noturno das Forças Armadas da Ucrânia na zona de Shebekino".

"Pedimos aos residentes da região de Belgorod que mantenham a calma, estejam vigilantes e confiem apenas em fontes de informação oficiais e fiáveis", acrescentou o comando operacional.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.