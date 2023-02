UE adota sétimo pacote de assistência militar de 500 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 15:11 Facebook

O Conselho da União Europeia (UE) adotou, esta quinta-feira, o sétimo pacote de assistência militar à Ucrânia, no valor de 500 milhões de euros, e uma verba de 45 milhões para financiar a Missão de Assistência Militar.

Segundo um comunicado do Conselho, o sétimo pacote de assistência às Forças Armadas da Ucrânia, disponibilizado através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP), foi hoje adotado em Bruxelas no âmbito da cimeira entre a UE e a Ucrânia, na sexta-feira, em Kiev, e eleva o contributo europeu para os 3,6 mil milhões de euros.

Os Estados-membros deram ainda luz verde a uma nova verba de 45 milhões de euros para financiar a Missão de Assistência Militar da UE (UEMAM Ucrânia) e que se destina a "fornecer o equipamento e materiais não letais necessários, bem como os serviços de apoio às atividades de formação".

A UE sustenta que "a mobilização de assistência e apoio militar adicional às Forças Armadas da Ucrânia treinadas pela EUMAM Ucrânia demonstra que a UE permanece firme no seu apoio aos militares ucranianos na defesa do país contra a escalada da agressão ilegal.

A UE está a apoiar a Ucrânia na defesa da sua soberania e integridade territorial, ameaçadas pela invasão russa de 24 de fevereiro de 2022.

No âmbito do aniversário da invasão russa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acompanhada por 15 comissários, mantiveram hoje, em Kiev, reuniões com o Governo ucraniano.

Na sexta-feira decorre a 24.ª cimeira UE-Ucrânia, que junta, além de Von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, com o processo de adesão à UE em cima da mesa, entre outros temas.

O ​​​​​​​MEAP, criado em março de 2021, é um novo instrumento financeiro para promover as capacidades de segurança e defesa da UE e ajudar a preservar a paz em todo o mundo, com uma verba de cinco mil milhões de euros para o período 2021-2027, a financiar pelos Estados-membros da UE.