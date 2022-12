UE aprova 533 milhões de euros em programas de cooperação com Ucrânia e Moldávia

JN/Agências Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia aprovou, esta sexta-feira, 533 milhões de euros em programas de cooperação transfronteiriça (Interreg) com a Ucrânia e Moldova, protocolos que vão envolver 10 Estados-membros da União Europeia (UE) até 2027.

Os fundos de coesão vão beneficiar de um investimento extra ao serem utilizadas as verbas inicialmente destinadas a projetos transnacionais com a Bielorrússia e a Rússia, que foram suspensos na sequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo em fevereiro passado.

Do conjunto do programa, 215 milhões de euros serão destinados à região do Danúbio, no qual participam regiões da Alemanha, Áustria, Croácia, Bulgária, República Checa, Hungria, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e cinco países não pertencentes à UE, incluindo a Ucrânia.

PUB

A iniciativa destina-se a apoiar os designados investimentos "verdes" para aumentar a utilização de energias renováveis, melhorar a gestão da água e preservar a biodiversidade com corredores ecológicos.

Estão ainda incluídos projetos para gerir os riscos relacionados com as alterações climáticas e com o impulso para um mercado de trabalho inclusivo.

Outros 187 milhões de euros serão destinados à cooperação transfronteiriça entre a Polónia e a Ucrânia, nas áreas de gestão das migrações, saúde e preservação do meio ambiente.

Para os projetos entre a Roménia e a Ucrânia serão disponibilizados 54 milhões de euros, centrados na educação, sistema de saúde e projetos de preservação do meio ambiente.

No caso da Moldova, o programa Interreg reserva 77 milhões de euros para a cooperação com o país balcânico nas áreas da educação, saúde e meio ambiente.