UE aprova entrada de pessoas vacinadas de países terceiros

JN/Agências Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia anunciou, nesta quarta-feira, que o Conselho da União Europeia chegou a um acordo que permite a entrada de pessoas já vacinadas contra a covid-19 vindas de países terceiros.

"Hoje, os embaixadores da UE concordaram em atualizar a aprovação de viajar do exterior para a União Europeia e o Conselho recomenda que os Estados-membros aliviem algumas das restrições, nomeadamente para pessoas já completamente vacinadas", anunciou, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, o porta-voz para a Justiça, Christian Wigand.

O porta-voz acrescentou ainda que a lista dos países de onde são permitidas viagens para a UE será revista, com a flexibilização dos critérios da taxa de incidência do vírus utilizados e que é aumentada de 25 para 75 casos por 100 mil habitantes durante os últimos 14 dias.

A lista, que atualmente inclui sete países (Austrália, Israel, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, mais a China à espera de reciprocidade), deverá ser alargada.

200 milhões de vacinas administradas

A União Europeia ultrapassou hoje a meta de 200 milhões de vacinas administradas, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Estamos no caminho certo para atingir o nosso objetivo: fornecer doses suficientes para vacinar 70% da população adulta da UE até julho", salientou a chefe do executivo comunitário, no Twitter.

A Comissão Europeia concedeu até agora quatro autorizações condicionais de introdução no mercado às vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen Pharmaceutica NV,