UE aprova uso de fundos da coesão e do PRR para a produção de munições

JN/Agências Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia aprovou a criação de um mecanismo que permitirá usar fundos de coesão e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) dos estados-membros na produção de munições de artilharia.

O Mecanismo para Apoiar a Produção de Munições (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) vai disponibilizar 500 milhões do orçamento da União Europeia (UE) para "expandir a produção existente, modernizá-la, possivelmente criá-la ou melhorá-la em fábricas existentes", explicou o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton, em conferência de imprensa depois da reunião do colégio dos comissários, em Bruxelas, na Bélgica.

O ASAP tem uma particularidade inédita: pela primeira vez os 27 Estados-membros da UE podem recorrer a fundos de coesão ou dos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) para desenvolver a indústria da Defesa, nomeadamente a parte que diz respeito à produção de munições.