UE atualiza "lista verde" de países de onde se pode viajar para o bloco

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho da União Europeia (UE) atualizou esta quinta-feira com dez países a lista dos estados cujos cidadãos deixam de estar sujeitos a restrições para entrar no bloco, no âmbito da luta contra a pandemia da covid-19.

Segundo um comunicado, na sequência de uma revisão ao abrigo da recomendação sobre o levantamento gradual das restrições temporárias às viagens não essenciais para a UE, o Conselho atualizou com mais dez entradas a lista de países, regiões administrativas especiais e outras entidades e autoridades territoriais relativamente aos quais as restrições de viagem devem ser levantadas.

A Arménia, o Azerbaijão, a Bósnia-Herzegovina, o Brunei, o Canadá, a Jordânia, a Moldova, o Montenegro, o Qatar e a Arábia Saudita são as novas entradas da lista que agora inclui 23 países.

A China continua sujeita a um regime de reciprocidade e as restrições devem ser gradualmente levantadas nas regiões administrativas de Macau e Hong Kong.

Os critérios para determinar os países terceiros para os quais é levantada a atual restrição de viagens abrangem a situação epidemiológica e a resposta global à covid-19, bem como a fiabilidade da informação disponível e das fontes de dados. A reciprocidade também deve ser tida em conta caso a caso.

Esta lista é revista de duas em duas semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.