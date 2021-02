UE compra mais 500 milhões de vacinas contra a covid-19 

Rafaela Pereira Hoje às 18:50 Facebook

A União Europeia comprou mais 300 milhões de doses da vacina Moderna e 200 milhões da Pfizer-BioNtech.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou esta quarta-feira um novo acordo com a UE para a venda de mais 300 milhões de doses da vacina produzida pela Moderna. No mesmo dia, as farmacêuticas Pfizer e BioNtech comunicaram também terem alcançado um novo contrato que prevê o fornecimento de mais 200 milhões de doses.

As duas empresas anunciam que as vacinas serão entregues ainda este ano. Conta-se que cheguem durante o segundo trimestre as 75 milhões da Pfizer- BioNtech e, quanto às doses da Moderna, no terceiro e quarto trimestres.

Segundo um comunicado, o contrato com a Moderna pressupõe uma compra de 300 milhões de doses: 150 milhões entregues em 2021 e os restantes em 2022. De acordo com a Associated Press, a União Europeia já tinha adquirido, inicialmente, 300 milhões de vacinas da Pfizer e, agora, com o novo acordo, juntam-se mais 200 milhões.

Com base no contrato, a União Europeia tem ainda como direito a possibilidade de obter mais 100 milhões de doses. De recordar que as vacinas da Pfizer e da Moderna foram das primeiras a serem aprovadas pela União Europeia.