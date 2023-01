UE freta três navios com bandeira portuguesa para controlo de frotas pesqueiras

JN/Agências Hoje às 11:01 Facebook

A União Europeia (UE) fretou três navios com pavilhão português para apoiar os Estados-membros nas inspeções às atividades de pesca nas águas comuns e internacionais, foi hoje anunciado pela Agência Europeia de Controlo das Pescas.

Os três navios - o Guardião dos Oceanos, o Protetor dos Oceanos e a Sentinela dos Oceanos - foram fretados para servirem de plataformas adicionais ao controlo das frotas pesqueiras e são geridos pela referida agência europeia, sediada em Vigo, operando com bandeira portuguesa.

As embarcações serão utilizadas principalmente como navios de patrulha das pescas para apoiar os Estados-membros nos diferentes planos de utilização conjunta da agência de controlo das pescas, desde o Mediterrâneo e o Mar Negro até ao Atlântico Ocidental, Mar do Norte, Mar Báltico e águas internacionais da NAFO - Organização de Pescas do Atlântico Noroeste e NEAFC - Comissão de Pescarias do Atlântico Nordeste.

Os três navios, durante as suas operações de patrulha de pesca, também estarão disponíveis para apoiar funções da guarda costeira, nomeadamente fornecendo apoio durante situações de busca e salvamento, vigilância marítima e resposta à poluição.