UE reúne-se de urgência para uma discussão sobre a nova variante do vírus

João Francisco Guerreira, em Bruxelas Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O gabinete de Charles Michel, em Bruxelas, convocou uma reunião de urgência que terá lugar ainda este domingo, com representantes dos 27, para coordenar medidas, relacionadas com a nova variante do vírus identificada no Reino Unido.

Não é claro se o encerramento de fronteiras com o Reino Unido é um dos tópicos da discussão. Ao que o JN apurou, o objectivo da reunião é a "partilha de informação sobre os últimos desenvolvimentos sobre a variante do vírus e as medidas relacionadas".

Na reunião participam representantes nacionais, mas "não ao nível dos líderes". Ou seja, Portugal não será representado pelo primeiro-ministro.

Nesta altura, já pelo menos quatro países da União Europeia cortaram as ligações aéreas e ferroviárias com o outro lado do Canal da Mancha. Numa primeira fase, os Países Baixos e a Bélgica anunciaram o enceramento das ligações com o Reino Unido. Mais tarde, Itália e Alemanha seguiram pela mesma via e também encerraram as ligações com o território britânico.

Esta tarde, antes da presidência do Conselho Europeu avançar para a convocatória de uma videoconferência com as autoridades dos 27 Estados-Membros da União Europeia, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, participaram numa chamada telefónica com a líder da Comissão, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, para uma discussão sobre o assunto.