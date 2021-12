Último soldado que ajudou Dalai Lama a fugir do Tibete morreu aos 85 anos

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Naren Chandra Das, o último sobrevivente do pequeno grupo soldados indianos que escoltou o Dalai Lama, durante a fuga do Tibete, em 1959, morreu esta semana, aos 85 anos, na Índia.

Dalai Lama, o líder espiritual tibetano, agora com 86 anos, chegou à Índia como um jovem monge, após uma jornada de 13 dias pelos Himalaias disfarçado de soldado, para não ser apanhado pelas tropas chinesas. Durante o percurso foi escoltado pela força paramilitar Rifles Assam, a mais antiga do exército indiano, e à qual pertencia Naren Chandra Das.

Juntamente com outros seis outros soldados, Naren ajudou Dalai Lama a chegar até Lumla, no nordeste da Índia, a 31 de março de 1959. Desde então, o líder espiritual está exilado em território indiano. Os dois homens reencontraram, pela primeira vezes, em 2017, numa reunião carregada de emoção.

"Olhando para o seu rosto, percebo que também devo ser muito velho", disse o líder espiritual tibetano a Das, nessa altura. Um ano depois, Das foi convidado para Dharamsala, onde o Dalai Lama estabeleceu um governo tibetano no exílio com permissão de Nova Deli.

"Fui com minha família e lá ele abraçou-me. Também me deu um objeto de recordação. Nunca esquecerei esse reencontro", explicou o antigo soldado no ano passado.

Naren Chandra Das morreu na segunda-feira, dia 27, na sua residência em Assam, no Índia.