Um ano a fintar probabilidades, um ano de resistência

Ofensiva lançada por Moscovo a 24 de fevereiro de 2022 atirou a Europa para a maior crise de segurança desde a Segunda Grande Guerra. O número de civis mortos na Ucrânia ultrapassou esta semana os oito mil, segundo a ONU. A guerra gerou já mais de 14 milhões de deslocados, oito milhões deixaram o país.

Há um antes e um depois daquela madrugada de 24 de fevereiro de 2022. Com a invasão russa de um Estado soberano, no extremo Leste da Europa, reconfiguraram-se as dinâmicas que regem o xadrez internacional e as velhas fragilidades emergiram como ferida exposta. À guerra efetiva, que há um ano se desenrola no terreno de uma Ucrânia que luta pela preservação da sua integridade territorial, somou-se uma atmosfera de Guerra Fria que veio impor clivagens e reeditar uma bipolarização do Mundo. Da ofensiva em grande escala orquestrada por Moscovo em solo ucraniano retiram-se, um ano depois, ilações que contrariam previsões iniciais e apressadas. "Quando nos atacarem, vão ver os nossos rostos, não as nossas costas", atirou o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dia em que viu os primeiros mísseis a cruzar os céus da nação a que preside. Palavras proféticas, que traduziriam a resistência de forças militares e civis que, ao contrário do que se postulava, não caíram depois de uns poucos dias de conflito, amparadas desde então pelo suporte massivo, militar e humanitário, dos aliados ocidentais.

Entraram pelo Norte, pelo Leste e pelo Sul, através da Crimeia, península anexada ilegalmente em 2014 e onde primeiro Moscovo revelou as suas aspirações de apropriação territorial sobre a Ucrânia, que em 1991 se havia libertado do domínio russo, com o desmoronar da União Soviética. Com as Forças Armadas ucranianas em clara desvantagem face ao poderio militar e nuclear russo, multiplicaram-se desde o primeiro dia de agressão as súplicas à comunidade internacional por apoio, sobretudo militar, que permitisse reduzir a desvantagem num quadro de resistência que em tudo remetia para um embate entre David e Golias.