Um ano depois do início da pandemia, Antártida tem casos de covid-19

JN/Agências Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase um ano depois de a China ter registados os primeiros casos do novo coronavírus, foi detetado um surto de covid-19 numa base militar na Antártida, o único continente que até agora não tinha sido afetado pela pandemia.

"Testaram positivo para o novo coronavírus 36 homens, 26 dos quais soldados e dez civis de uma empresa de serviços que realizava trabalhos de manutenção programada" na base Bernardo O'Higgins Riquelme, na Antártida, revelou esta segunda-feira o exército do Chile, em comunicado.

O contágio terá acontecido após a recente visita àquela base do navio na Marinha chilena "Sargento Aldea", que realizou manobras de apoio logístico entre 27 de novembro e 10 de dezembro, noticia a agência AFP.

Depois de completar a sua missão e chegar ao porto de Talcahuano, no sul do Chile, em 16 de dezembro, foram detetados naquele navio três casos positivos de covid-19 num total de 208 tripulantes.

Até então, a Antártida era uma das poucas regiões do mundo onde nenhum caso do novo coronavírus tinha sido registado, após as restrições adotadas e o cancelamento de viagens turísticas.

Todo o pessoal não essencial foi retirado desde o início da pandemia e foi ainda proibido todo o contacto entre o pessoal das cerca de quarenta bases militares e científicas internacionais ali instaladas.