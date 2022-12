Um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI foi detido em Espanha

JN/AFP Hoje às 15:41 Facebook

Um neozelandês condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de pornografia infantil, exploração e agressão sexual foi detido em Madrid, anunciou a polícia espanhola esta sexta-feira.

Michael James Pratt era um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI (sigla em inglês para Polícia Federal americana), por quem se oferecia uma recompensa de cem mil dólares (94 mil euros).

O homem, de 40 anos, foi detido após ser localizado, na quarta-feira, num hotel no centro da capital espanhola, onde estava registado com uma identidade falsa.

Michael James Pratt foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de "pornografia infantil", "exploração sexual", "agressão sexual" e "enriquecimento ilícito". Também foi acusado de abusar sexualmente de várias mulheres jovens.

De acordo com informações disponíveis no portal do FBI, este neozelandês terá recrutado várias mulheres jovens e menores de idade nos Estados Unidos e no Canadá, entre 2012 e 2019, por meio de anúncios que ofereciam trabalho de modelo. Mas o verdadeiro objetivo era submetê-las a atos sexuais forçados.

Dono de uma produtora e de páginas pornográficas na Internet, publicou ainda vídeos dessas mulheres que lhe renderam mais de 17 milhões de dólares (16 milhões de euros).

Michael James Pratt fugiu após ser condenado à prisão perpétua e, em novembro de 2019, foi alvo de um mandado de prisão internacional.