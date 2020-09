Um em cada dez jovens adultos americanos acredita que judeus causaram o Holocausto

JN Hoje às 20:59 Facebook

Quase dois terços dos jovens adultos norte-americanos não sabem que seis milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial e mais do que um em cada dez acreditam que foram os judeus que causaram o Holocausto. Estas são só algumas das conclusões de um novo estudo sobre a geração dos "millennials" e a "geração Z", com idades entre os 18 e os 39 anos.

De acordo com o estudo, citado pelo jornal "The Guardian", quase metade (48%) dos jovens adultos inquiridos não soube nomear um único campo de concentração ou gueto estabelecido durante a Segunda Guerra Mundial.

Quase um quarto dos entrevistados (23%) disseram acreditar que o Holocausto era um mito, ou foi exagerado, ou não tinham certeza. Um em cada oito (12%) disse que definitivamente não tinha ouvido ou achava que não tinha ouvido falar sobre o Holocausto.

Mais da metade (56%) disse ter visto símbolos nazis nas redes sociais social e/ou nas suas comunidades, e quase metade (49%) tinha visto a negação da existência do Holocausto ou publicações de distorção nas redes sociais ou noutro lugar online.

"Os resultados são chocantes e tristes, e enfatizam por que devemos agir agora, enquanto os sobreviventes do Holocausto ainda estão connosco para dar voz às suas histórias", afirmou Gideon Taylor, presidente da Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha (Conferência de Reivindicações), que encomendou a pesquisa.

"Precisamos entender por que não estamos a fazer melhor em educar uma geração mais jovem sobre o Holocausto e as lições do passado. Isso tem de servir como um alerta para todos nós e como um guião de onde é que os funcionários do governo precisam agir", acrescentou Taylor.

A pesquisa, a primeira a aprofundar ao nível estadual nos EUA, classifica os estados de acordo com uma pontuação baseada em três critérios: se os jovens definitivamente ouviram falar do Holocausto; se eles conseguem nomear um campo de concentração, campo de extermínio ou gueto; e se eles sabem que seis milhões de judeus foram mortos.

O estado com maior pontuação foi Wisconsin, onde 42% dos jovens adultos dos "millennials" e da Geração Z corresponderam a todos os três critérios, seguido por Minnesota, com 37%, e Massachusetts, com 35%. Os estados com pontuação mais baixa foram Flórida, com 20%, Mississippi, com 18%, e Arkansas, com 17%.

A nível nacional, 63% dos entrevistados não sabiam que seis milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto, e mais de um em cada três (36%) achava que dois milhões ou menos haviam sido mortos.

Cerca de 11% dos inquiridos acreditam que os judeus causaram o Holocausto, com a percentagem no estado de Nova York de 19%, seguido por 16% no Louisiana, Tennessee e Montana, e 15% no Arizona, Connecticut, Geórgia, Nevada e Novo México.

A nível nacional, 44% dos entrevistados conseguiram identificar Auschwitz-Birkenau e apenas 3% conheciam Bergen-Belsen. Seis em cada 10 entrevistados no Texas não souberam citar um único campo de concentração ou gueto.

No entanto, quase dois terços (64%) dos jovens adultos norte-americanos dos "millennials" e da Geração Z acreditam que a educação sobre o Holocausto deveria ser obrigatória nas escolas. Sete em cada dez disseram que não era aceitável que uma pessoa tivesse ideais neonazis.

A Conferência de Reivindicações, cuja missão é "fornecer uma medida de justiça para as vítimas judaicas do Holocausto", criou um grupo para supervisionar a pesquisa, que incluiu sobreviventes do Holocausto, historiadores e especialistas do Yad Vashem e do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos.

Os dados foram recolhidos a partir de 1000 entrevistas em todo o país e 200 entrevistas em cada estado com jovens adultos de 18 a 39 anos selecionados aleatoriamente.