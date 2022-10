JN/Agências Hoje às 08:27 Facebook

Uma pessoa ficou ferida em ataques suicidas com drones iranianos contra a cidade de Bila Tserkva, a cerca de 100 quilómetros a sul de Kiev, disse, esta quarta-feira, o governador regional, sendo uma estreia do género nesta região.

"Durante a noite, o inimigo realizou ataques com drones kamikaze do tipo Shahed-136 contra Bila Tserkva", disse o governador Oleksiy Kouleba no Telegram, relatando que do ataque resultou um ferido e danos em infraestruturas.