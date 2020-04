Um homem infetou 78 pessoas com Covid-19. Harbin será o novo epicentro na China

JN Hoje às 18:15 Facebook

Em Heilongjiang, na China, um homem infetou 78 pessoas e iniciou uma nova cadeia de transmissão do novo coronavírus. A cidade de Harbin será o novo epicentro da doença no país.

Heilongjiang é uma província chinesa com cerca de 38 milhões de pessoas e faz fronteira com a Rússia. Está a braços com um novo surto da doença Covid-19. Um homem iniciou uma nova cadeia de transmissão da doença. A província já restringiu as entradas na região na última quarta-feira, para conter a propagação da doença, altamente contagiosa.

Harbin, capital da província de Heilongjiang com 10 milhões de habitantes, proibiu a entrada em zonas residenciais de pessoas de fora e de veículos registados noutras cidades, avança a imprensa local. A autoridades locais ordenaram o isolamento para quem chegasse de fora da China ou das principais áreas epidémicas.

Heilongjiang está na vanguarda dos últimos esforços da China para identificar cidadãos infetados que cheguem da Rússia para conter a propagação do vírus. "Todos os casos confirmados, casos suspeitos, contactos próximos de pessoas assintomáticas e contactos próximos próximos devem ser colocados em quarentena e testados", disse o governo da cidade aos média da província, citado pela Reuters.

Harbin exige 28 dias de quarentena para quem chegue de fora da província. "Não vou levar a minha filha ou os meus pais para fora. Se precisamos de comida ou vegetais, o meu marido compra no caminho do trabalho para casa ", partilhou uma moradora, de 34 anos, de Harbin. "E sempre que alguém tem que sair, deixa os sapatos do lado de fora da porta para evitar trazer o vírus para casa".

O paciente zero em Harbin será Chen, de 87 anos. O homem esteve em dois hospitais desde 2 de abril, quatro dias após jantar em casa com amigos do seu filho, dois dos quais mais tarde deram positivo.

Chen infetou 78 pessoas, 55 dos quais casos são leves ou graves e 23 assintomáticos.

Os infetados são principalmente familiares, médicos e enfermeiros, disseram as autoridades de saúde.

Entretanto, na última segunda-feira, a região norte da Mongólia relatou um caso confirmado num jovem que tinha permanecido num hospital de Harbin, ao mesmo tempo que Chen.

Além de Harbin, a cidade de Mudanjiang, na mesma província, tem dois novos casos confirmados.

A China continental registou 30 novos casos confirmados, 23 deles importados.