Um mandante e cinco assassinos. A tentativa falhada de matar um empresário na China

Ontem às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um empresário chinês e cinco assassinos contratados foram condenados a penas de prisão ​​em Guangxi, no sudeste da China, por um plano para eliminar de circulação um empresário rival.

Segundo a BBC, que cita o tribunal responsável pelo processo, o empresário Tan Youhui encomendou a morte de um concorrente direto a um sicário, que, por sua vez, contratou outro homem para cometer o crime, ganhando algum dinheiro com o esquema, sem sujar as mãos. Por seu turno, o segundo contratado contratou outro assassino, que contratou outro, que também contratou outro. No fim, foram todos presos e ninguém morreu.

O caso remonta a uma disputa comercial de 2013, quando um empresário apenas identificado pela Imprensa como Wei tomou ações legais contra a empresa de Tan, conforme relata o site do Tribunal Popular Intermediário de Nanning. Evitando perder dinheiro num processo que se previa longo, Tan entrou em contacto com Xi Guangan, o primeiro assassino da cadeia, e ofereceu-lhe dois milhões de yuans (253 mil euros) para matar o rival. Xi aceitou o trabalho, mas logo depois pediu a Mo Tianxiang para matar Wei, pela metade do valor da proposta inicial, tendo depois renegociado a quantia com o empresário, para receber mais um milhão depois do assassinato. Acontece que Mo contactou Yang Kangsheng, que concordou em efetuar o serviço a troco de 97 mil euros e que depois ofereceu a Yang Guangsheng 90 mil pelo trabalho. A cadeia chega ao fim quando Yang Guangsheng oferece a um quinto homem, Ling Xiansi, cerca de 127 mil euros pelo homicídio - receberia 5% do que o que o primeiro assassino contratado conseguiria pela morte de Wei.

O plano fracassou quando Ling Xiansi, em vez de perpetrar o homicídio, se encontrou com Wei num café e lhe propôs que fingisse a morte. Wei concordou em fazê-lo, deixando-se fotografar amordaçado e amarrado, mas acabou por denunciar o caso à Polícia.

Os seis envolvidos foram levados a julgamento em 2016, tendo sido absolvidos por falta de provas, mas em recurso, o empresário que encomendou o crime acabou condenado a cinco anos de prisão e o primeiro sicário contratado a três anos e meio. Yang Kangsheng e Yang Guangsheng foram condenados a três anos e três meses, Mo a três anos e Ling a dois anos e sete meses.