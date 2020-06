Um morto e 11 feridos em tiroteio na cidade de Minneapolis

JN Hoje às 10:06, atualizado às 11:06 Facebook

Pelo menos um homem morreu e 11 pessoas ficaram feridas, esta madrugada, num tiroteio em Minneapolis, nos Estados Unidos.

A notícia foi confirmada pela polícia local no Twitter. Até ao momento, não se sabe se foi efetuada alguma detenção. O alerta terá sido dado por volta das três horas da manhã.

A polícia de Minneapolis tinha dado conta, inicialmente, da existência de dez feridos, tendo, posteriormente, revisto a informação avançada.

O incidente ocorreu, durante a madrugada, a cerca de cinco quilómetros da zona atingida pelos tumultos que se seguiram à morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia.

Um "tweet" inicial da polícia aconselhava os cidadãos a evitar o bairro de Uptown, uma zona comercial que inclui vários bares e restaurantes. O estado de Minnesota começou a permitir a reabertura de bares e restaurantes com serviços limitados a 1 de junho, após seis semanas de fecho por causa da pandemia de covid-19.

As fotografias e vídeos colocados nas redes sociais mostravam janelas do histórico Uptown Theatre e a fachada de uma loja com disparos.

A cidade de Minneapolis tem registado tumultos desde a morte de George Floyd em 25 de maio, depois de ter sido preso pela polícia local.