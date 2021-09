Tiroteio em supermercado nos EUA faz um morto e 12 feridos

JN Hoje às 22:18, atualizado às 22:47 Facebook

Uma pessoa morreu e pelo menos 12 ficaram feridas, esta quinta-feira, num tiroteio perto de Memphis, nos EUA.

Segundo avança a NBC News, o incidente ocorreu num supermercado em Collierville, subúrbio no leste de Memphis, pouco depois das 13.30 locais.

As autoridades policiais acreditam que houve apenas um atirador, que se terá suicidado. "O carro do atirador está no estacionamento e estamos à espera de reforços para inspecionar o veículo", afirmou o chefe da polícia, Dale Lane.

Os 12 feridos foram transportados para o hospital com graves ferimentos, acrescentou. "Estou neste serviço há 34 anos e nunca vi nada como isto", disse, em declarações aos jornalistas.

Uma equipa SWAT e outros agentes revistaram os corredores do estabelecimento à procura de pessoas que estivessem escondidas e levaram-nas para zonas seguras.