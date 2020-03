Um morto e 19 feridos em explosão numa empresa química em Barcelona

Hoje às 18:47 Facebook

Uma explosão numa empresa do setor químico em Barcelona fez um morto e 19 feridos ligeiros, 13 dos quais foram enviados para centros hospitalares, divulgou esta terça-feira um porta-voz da Proteção Civil.

A presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, escreveu na rede social Twitter que, apesar da pessoa que morreu, a busca "de uma pessoa desaparecida" continua em curso, desconhecendo-se se trata de uma possível vítima ou de alguém que deveria estar naquele lugar que, por algum motivo, não estava.

O Sistema de Emergências Médicas (SEM) ativou oito unidades que se deslocaram ao local e socorreram os feridos.

Também se dirigiram ao local onze equipas de Bombeiros de Barcelona e algumas unidades policiais.

Na sua página no Twitter, o corpo de Bombeiros assegurou que continuam a trabalhar na cave onde se deu a explosão, no número 50 da Vía Trajana, no distrito de San Martí e que "não há nenhum risco para os moradores do bairro".

A Proteção Civil explicou também, através da mesma rede social, que não foi decretada nenhuma medida extraordinária para a população mas pede "que se respeitem as zonas de segurança determinadas pelas equipas de emergência".

O governo autónomo da Catalunha ativou o plano de Alerta Químico (PLASEQCAT=) na sequência da explosão.