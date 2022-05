Um morto e 86 feridos em colisão de comboios em Barcelona

JN Hoje às 20:19 Facebook

Um comboio de mercadorias descarrilou, esta segunda-feira, em Barcelona, e colidiu com outro de passageiros, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 86, avança o El Mundo.

O vice-presidente da Generalitat e ministro de Políticas Digitais e Território, Jordi Puigneró, disse que o acidente ocorreu quando a terceira carrugem do comboio de marcadorias e colidiu com a cabine do comboio de passageiros na estação de Sant Boi.

A vítima mortal já confirmada é o maquinista do comboio de passageiros.

Nove dos 86 feridos estão hospitalizados, mas fora de perigo e 77 receberam alta no local do acidente. A maioria dos feridos tem contusões, mas também há alguns com fraturas.