Um morto e dezenas de feridos em colisão de cerca de 40 carros na Coreia do Sul

Cerca de 40 veículos colidiram, este domingo, numa estrada coberta de gelo perto de Seul, num acidente que provocou pelo menos um morto e algumas dezenas de feridos, segundo as autoridades locais.

O departamento de bombeiros da província de Gyeonggi, no norte da Coreia do Sul, avançou que o número de feridos pode aumentar à medida que as equipas de resgate respondem ao acidente, na estrada Guri-Pocheon, segundo a Associated Press.

Fotografias publicadas sobre o acidente mostram polícias e equipas de resgate com macas a correr entre uma multidão de carros numa estrada repleta de destroços.

Muitos dos veículos, entre os quais está pelo menos um autocarro, ficaram com a frente ou a traseira danificadas e outros ficaram ainda com mossas dos lados.

Um dos funcionários do departamento de bombeiros disse que pelo menos três motoristas ficaram em estado crítico e uma outra pessoa morreu depois de ter sido transportada para um hospital em paragem cardiorrespiratória.

Segundo a mesma fonte, pelo menos 29 outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros