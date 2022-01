Um morto e dois feridos em tempestade na Alemanha

JN/Agências Hoje às 15:03 Facebook

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após ventos violentos terem arrancado árvores e causado o caos nas viagens na Alemanha.

Um homem de 58 anos morreu na cidade de Beelitz, perto de Berlim, na noite de sábado, quando um cartaz eleitoral caiu em cima dele enquanto caminhava na rua.

A queda de uma árvore feriu um pedestre na cidade de Bremen, no norte, enquanto na região de Mecklenburg-Vorpommer, no nordeste, um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com uma árvore.

Galhos e árvores caídos interromperam os serviços de comboio de longa distância na noite de sábado e domingo no norte e leste da Alemanha, principalmente entre Berlim, Bremen e Hamburgo.

A cidade de Hamburgo ficou inundada e os destroços danificaram vários carros.

Os bombeiros de Berlim pediram aos moradores que ficassem em casa devido aos ventos fortes que atingiram a cidade na noite de sábado. Os serviços meteorológicos alertaram, este domingo, que os ventos de alta velocidade vão espalhar-se para o sul da Alemanha.