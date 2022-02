Um morto e oito hospitalizados com bebida adulterada em bar alemão

JN/Agências Hoje às 08:52 Facebook

Um homem morreu e oito foram hospitalizados em estado grave depois de terem ingerido uma bebida adulterada num bar na Baviera, na Alemanha.

O incidente aconteceu no sábado à noite na cidade bávara de Weiden. Quando a Polícia chegou ao bar, encontrou pessoas deitadas no chão com cãibras. O homem que morreu tinha 52 anos e as oito pessoas que tiveram de ser internadas tinham entre 33 e 52, disse a Polícia à agência noticiosa alemã DPA.

As autoridades não detalharam se as pessoas tinham estado a beber devido ao facto de a investigação estar em curso, mas adiantaram que o grupo tinha encomendado e partilhado uma garrafa de champanhe.

Há suspeita de homicídio por negligência.