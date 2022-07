Um morto e quatro feridos em ataque com faca numa zona de campismo nos EUA

JN/Agências Hoje às 08:38 Facebook

Pelo menos um jovem morreu e outros quatro ficaram feridos com gravidade este sábado na sequência de um ataque com faca na localidade de Somerset, no estado do Wisconsin, no centro-oeste dos Estados Unidos.

As vítimas encontravam-se a nadar no rio Apple, numa popular zona de campismo e de atividades aquáticas, quando ocorreu o ataque, por volta das 15.45 (21.45 em Portugal), disse a CBS News, canal de notícias da CBS.

A vítima mortal é um rapaz de 17 anos e os feridos são uma mulher e três homens com cerca de 20 anos, que foram transportados em estado crítico para o hospital.

O suspeito é um homem de 52 anos, que inicialmente escapou, mas que já se encontra sob custódia das autoridades, pelo que "já não há qualquer perigo para o público", de acordo com um comunicado do gabinete do xerife do condado de St. Croix.

Quando os agentes da polícia detiveram o suspeito, este não estava na posse da arma do crime.

"É uma tragédia", disse o xerife Scott Knudson, em declarações à imprensa, divulgadas pela ABC News.

Knudson disse que o motivo do ataque ainda não é conhecido.