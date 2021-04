Um morto e um ferido a tiro à porta de hospital em Paris. Atirador em fuga

JN Hoje às 13:49, atualizado às 14:01 Facebook

Duas pessoas foram baleadas em frente a um hospital, em Paris. Uma morreu. O autor dos disparos fugiu numa mota.

O incidente aconteceu em frente ao hospital Henry Dunant, uma unidade privada pertencente à Cruz Vermelha Francesa, onde atualmente funciona também um centro de vacinação, no 16.º distrito de Paris, cerca das 13.40 horas locais (menos uma hora em Portugal continental).

Um homem que seguia de mota disparou vários tiros, segundo testemunhas no local. De acordo com o jornal "Le Parisien" e a estação de rádio "FranceInfo", duas pessoas, um homem e uma mulher, foram baleadas e assistidas por funcionários do hospital. Uma delas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu.