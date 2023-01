Um morto e quatro feridos em ataques com arma branca em igrejas espanholas

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

Uma pessoa morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, num ataque em igrejas em Algeciras, no sul de Espanha, depois de agredidas com uma arma branca por um homem que já foi detido, segundo as autoridades espanholas.

O homem dirigiu-se a pelo menos duas igrejas no centro de Algeciras e, com gritos de "Alá", atacou várias pessoas com uma arma semelhante a uma catana, tendo uma delas, um sacristão, morrido, segundo autoridades espanholas e relatos divulgados pelos meios de comunicação social. Outra das pessoas atacadas, um padre, ficou ferido com gravidade, segundo as mesmas fontes.

O ataque ocorreu por volta das 20 horas locais (19 horas em Lisboa) e, segundo o Ministério Público espanhol, está a ser investigado como "alegadamente terrorista".

A Conferência Episcopal espanhola, que representa os bispos do país, lamentou hoje o ataque em igrejas de Algeciras, em que morreu uma pessoa e outras quatro ficaram feridas. "Recebi com dor a notícia dos acontecimentos em Algeciras. Nestes momentos tristes de sofrimento, unimo-nos à dor da família das vítimas e da diocese", escreveu num comunicado o presidente da Conferência Episcopal espanhola, Francisco García Magán, que é também bispo auxiliar de Toledo. O bispo desejou ainda a "rápida recuperação dos feridos".