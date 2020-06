Um morto em ataque à faca em escola da Eslováquia

JN/Agências Hoje às 13:50 Facebook

Um homem entrou numa escola do ensino básico na Eslováquia e matou com uma faca o vice-diretor do estabelecimento, esta quinta-feira.

O ataque ocorreu esta manhã na United School, na cidade de Vrutky, a noroeste da Eslováquia. De acordo com a Polícia, o atacante, abatido durante o ataque, era um homem de 22 anos de uma cidade eslovaca.

Além da vítima mortal, a Polícia adiantou que outros dois adultos e dois estudantes foram encaminhados para um hospital, mas não adiantou mais detalhes sobre o estado de saúde.