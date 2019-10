Um morto em rixa com catanas e tacos de beisebol no metro de Barcelona

Hoje às 11:23 Facebook

Um jovem morreu e três pessoas ficaram feridas, no domingo à noite, durante um confronto violento ocorrido numa estação de metro na cidade de Badalona, perto de Barcelona.

A Guàrdia Urbana de Badalona deteve nove pessoas, todas paquistanesas, suspeitas de estarem ligadas ao ataque, informou a Polícia catalã Mossos d' Esquadra, que está a investigar o caso.

A agressão ocorreu cerca das 22 horas locais (21 horas em Portugal continental) perto da estação de metro Rambla del Gorg, no município de Badalona. De acordo com o "El País" e o "El Mundo", a rixa envolveu cerca de 30 pessoas e houve quem recorresse a facas, catanas, machados e tacos de beisebol.

Várias imagens do momento divulgadas nas redes sociais e por alguma imprensa espanhola mostram parte do confronto, no exterior da estação, e ainda dois jovens dentro do metro e deitados na plataforma, com ferimentos provocados por arma branca.

O ministro do Interior, Miquel Buch, e o presidente da Câmara de Badalona, Alex Pastor, disseram à imprensa regional que se terá tratado de um ajuste de contas entre dois grupos rivais paquistaneses que se dedicam ao tráfico de droga.

A Polícia catalã levou a cabo várias operações contra grupos paquistaneses que se confrontavam nas ruas, disupando o domínio de determinadas zonas. Em 2017, foram detidos membros de um gangue criminoso que responsáveis por rixas em massa. Vários deles moravam em Badalona.