Um polícia entre os dois mortos de um tiroteio nos Estados Unidos

JN/Agências Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos duas pessoas foram mortas a tiro, na segunda-feira, no estado do Colorado, no centro dos Estados Unidos, por um atirador, posteriormente abatido pela polícia.

O tiroteio, no qual morreu um agente, ocorreu perto da biblioteca da cidade de Arvada, a cerca de dez quilómetros a noroeste do centro de Denver, disse o responsável da polícia local, Ed Brady, em conferência de imprensa.

A segunda vítima foi levada para um hospital, onde morreu. O agressor também foi morto a tiro, acrescentou.

As autoridades, que ainda não divulgaram as identidades das vítimas nem do atacante, não descreveram imediatamente as circunstâncias do tiroteio, mas disseram acreditar que mais ninguém tenha estado envolvido.

O tiroteio ocorreu no centro de Olde Town Arvada, inscrita no Registo de Lugares Históricos norte-americanos.

Em março, dez pessoas, incluindo um agente da polícia, morreram num tiroteio num supermercado em Boulder, a cerca de 32 quilómetros a noroeste de Arvada.