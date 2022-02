Um soldado ucraniano morreu e outro foi ferido na frente leste

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

Um soldado ucraniano foi morto esta quarta-feira, e outro ficou ferido, num bombardeamento realizado por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, informou o Exército ucraniano.

As Forças Armadas da Ucrânia não esclareceram o local exato do ataque, dizendo apenas, num comunicado, que um soldado "morreu com ferimentos" e outro sobreviveu, também com ferimentos durante o bombardeamento.

Desde o início do ano, perante a escalada de tensão na frente leste da Ucrânia, nove soldados das Forças Armadas ucranianas e um civil foram mortos, a maioria vítima de fogo de artilharia.

Em 2021, de acordo com as autoridades militares ucranianas, 66 soldados foram mortos nos arredores das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, agora reconhecidas pelo regime de Moscovo.

Os líderes separatistas pró-Rússia afirmam que vários civis foram mortos pelo Exército ucraniano nos últimos dias, o que este nega, repetindo que não fez qualquer disparo nessas áreas.

A Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para as fronteiras da Ucrânia, reconheceu a independência das duas regiões separatistas, na segunda-feira, e anunciou que pretende enviar um corpo de manutenção de paz para essa zona.