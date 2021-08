Uma criança em estado grave em acidente com ferry junto a Ibiza

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

Duas pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma criança de 10 anos, na sequência de um acidente com um ferry que embateu num ilhéu junto a Ibiza, obrigando à retirada dos passageiros.

Segundo as autoridades, cerca de 40 pessoas foram retiradas do ferry San Gwann, que fazia a ligação entre Ibiza e Formentera e que na noite de sábado embateu no ilhéu Es Malvins, perto do porto de Ibiza.

O rapaz de 10 anos acabou por ter de ser transportado para o hospital de Son Espases, em Maiorca, segundo informaram as autoridades. Do acidente resultaram ainda vários feridos ligeiros, que foram assistidos em hospitais locais.

As autoridades marítimas informaram, entretanto, que não há registo de derramamento de combustível e que tal não deverá ocorrer pelo facto de a colisão ter afetado a proa da embarcação e de os tanques de combustível se situarem na popa.