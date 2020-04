Uma história de amor em quarentena que apaixonou a Internet

Sofia Marvão Hoje às 20:31 Facebook

O romance entre o fotógrafo Jeremy Cohen e a vizinha Tori Cignarella teve início em plena quarentena nova-iorquina e já se tornou viral na Internet, mostrando que não existem barreiras no que diz respeito ao amor, nem mesmo durante uma pandemia.

Era apenas mais um dia de isolamento em Brooklyn, Nova Iorque, EUA, e como manda a regra, Jeremy encontrava-se no seu apartamento. Embora o aborrecimento seja cada vez mais incontornável, a paisagem da janela nunca lhe é indiferente, como é habitual numa pessoa cuja grande paixão é a fotografia. No momento em que se dirigiu à varanda e viu Tori a dançar no seu telhado como se ninguém a observasse, tudo mudou.

Irremediavelmente encantado, Jeremy filmava os movimentos da jovem desconhecida e perguntava a si próprio o que lhe passaria pela cabeça. Sem grandes demoras, acenou assim que os seus olhares se cruzaram. Ela correspondeu. Ele pensou: "Tenho de a conhecer".

O casal estava finalmente preparado para a próxima fase: marcar um encontro. Num período em que grande parte da população se encontra em casa, a improvisação é inevitável, mas não seria uma missão impossível. Com recurso a "facetime", Tori no telhado, Jeremy na varanda, cada um na própria mesa a saborear um prato de comida orgânica aquecida, os dois conseguiram ultrapassar as expectativas de um encontro ideal.

Apesar de feliz, Jeremy não se contentou. Precisava de a ver mais de perto, mas isso implicaria sair do apartamento. Foi nesse momento que decidiu ir mais além, sem transgredir as normas de contenção e higiene. Não muito tempo depois, encontrava-se à porta de Tori, a quem chama de "Quarantined cutie" ("bonitinha da quarentena"), dentro de uma bolha de plástico, com um ramo de flores na mão. Mal ele tinha pensado que o último detalhe seria má ideia. Contudo, conseguiu arrancar um largo sorriso do rosto da pretendida antes de iniciarem o passeio. Para receio do casal, a polícia apareceu, mas para tirar uma fotografia com os protagonistas da história divulgada na televisão dias antes. Não só no meio televisivo, mas essencialmente na Internet, porque Jeremy Cohen fez questão de partilhar a sua experiência a partir de pequenos vídeos que se tornaram virais.

Numa outra publicação do Twitter, o fotógrafo incentivou os seguidores a apoiarem as instituições de solidariedade Help Main Street! e Feeding America, que estão a trabalhar para ajudar a combater a pandemia de Covid-19.

A bolha de plástico que utilizou para se aproximar de Tori também será leiloada para angariar dinheiro para os profissionais de saúde.