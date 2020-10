José Miguel Gaspar Hoje às 11:35 Facebook

Pandemia, justiça e saúde dominam discussão de candidatos a vice-presidente nos EUA, a democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence. Mas depois uma mosca pousou no cabelo de Pence...

Cerca do minuto 65 do debate de 90 minutos, uma mosca preta pousou no cabelo branco de Pence e ali ficou internada, muito contrastante, durante dois minutos inteiros sem que ele a sacudisse.

O Twitter explodiu instantaneamente em piadas, muitas delas impublicáveis sobre a atração fatal dos insetos dípteros pelos dejetos, mas a melhor veio de Joe Biden, muito rápida: o candidato presidencial democrata publicou logo uma fotografia sua com uma raquete mata-moscas na mão, a sorrir meio malicioso.

Aparentemente, a raquete mata-moscas já integrou o novo merchandising democrata e está a ser vendida em versão azul, a cor do partido moderado, com o slogan "A verdade sobrepõe-se às moscas" - e outros trocadilhos com justaposições em que se pediam donativos: "Contribua com 5 dólares e ajude esta campanha a voar". Foi o "momento meme" por excelência e continua a fazer "buzz" e continuará.

Mas depois da hashtag #fly, outra surgiu e fez tendência também: #redeye (olho vermelho). Era de novo dirigida a Mike Pence: o vice-presidente tinha um olho particularmente rubro, a parecer progressivamente pisado de vermelhidão. É um dos sintomas de covid, mas Pence diz que testou negativo. Será?