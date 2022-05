União Europeia apoia "com firmeza" candidatura de Finlândia e Suécia à NATO

JN/Agências Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, referiu, esta terça-feira, estar confiante que a Turquia irá avalizar a entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, candidatura que o bloco europeu apoia "com firmeza".

"Sei que a Turquia levantou algumas objeções e espero que a NATO seja capaz de as superar, mas pela minha parte e a do Conselho (da UE) há um apoio firme à adesão", disse o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Defesa, em declarações aos jornalistas, à entrada para uma reunião do Conselho de ministros da Defesa dos 27 do bloco comunitário.

O tema do alargamento da NATO aos dois países nórdicos, que decidiram apresentar a candidatura na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, domina a agenda do Conselho de ministros da Defesa da UE, em que Portugal está representado pela titular da pasta, Helena Carreiras.

Josep Borrell salientou ainda que a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa) reforça o bloco europeu e dá-lhe "mais capacidade face a todas as ameaças nas fronteiras".