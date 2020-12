União Europeia inicia vacinação para a covid-19 a partir de 27 de dezembro

JN Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os estados membros da União Europeia, onde Portugal se inclui, vão começar a vacinação contra a covid-19 a partir de 27 de dezembro, anunciou o ministro alemão da Saúde.

"Na Alemanha começaremos a vacinar 27 de dezembro se a aprovação chegar como está previsto. Os restantes países da União Europeia querem estar prontos para começar a vacinação a partir desse mesmo dia", disse o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, durante uma conferência "online" com a chefe do governo germânico, Angela Merkel, e executivos da BioNTech, que se juntaram à Pfizer para fabricar a vacina que já está a ser administrada no Reino Unido e nos EUA.

Na quarta-feira, a Alemanha já tinha previsto começar a vacinação em 27 de dezembro, dando prioridade aos lares de idosos.

Na manhã da mesma quarta-feira, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu que os 27 estados-membros da União Europeia (UE) podem "começar no mesmo dia" as campanhas de vacinação face ao vírus responsável pela pandemia de covid-19, depois de aprovada a vacina desenvolvida pelo fabricante norte-americano de medicamentos Pfizer e pela empresa germânica BioNTech.

Depois de ter agendado inicialmente a aprovação da vacina para 29 de dezembro, a Agência Europeia do Medicamento anunciou, na terça-feira, que iria tomar essa decisão em 21 de dezembro.

A Comissão Europeia pode emitir a autorização condicional de introdução da vacina no mercado da EU, após examinar o parecer dessa entidade reguladora e consultar os estados-membros.

O primeiro-ministro de França, Jean Castex, também avançou, na quarta-feira, que a vacinação no país pode começar "a partir da última semana de dezembro", "se as condições [exigidas] forem satisfeitas".

A vacina de Pfizer e da BioNTech foi a primeira a ser administrada a nível mundial, no Reino Unido, em 08 de dezembro, tendo já sido também aprovada nos Estados Unidos, no México e na Arábia Saudita.