União Europeia quer milhões perdidos para Google e Facebook de volta ao jornalismo

A Comissão Europeia faz "um retrato negro" do exercício do jornalismo no Mundo, a que a Europa não está imune. Em face deste cenário, os 27 avançam com a implementação do "European Media Freedom Act" (EMFA), uma proposta de regulamentação que suscita algumas dúvidas mas que declara o objetivo de proteger o exercício livre do jornalismo. E a segurança dos jornalistas, profissão ameaçada também economicamente.

Em 2020, cerca de 900 jornalistas sofreram ferimentos sérios, alguns infligidos pela polícia. Nos últimos 20 anos, mais de dois mil morreram no exercício da profissão, em serviço em zonas de conflito ou assassinados às mãos de cartéis de droga ou governantes corruptos. Milhares de jornalistas são ameaçados todos os dias nas redes sociais.

"Isto é a realidade. Quando combinado com a politização e a pressão económica sobre os media, a aumentar em quase todo o lado na Europa, temos um quadro negro e um pedido muito forte para ação", comentou Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência. Falava durante o seminário "Safeguarding Media Freedom: the role of the Euroepan Union" - Proteger a Liberdade de Imprensa: o papel da União Europeia (UE) - que juntou jornalistas e representantes sindicais de todos os 27 países da UE, em Estrasburgo, França.