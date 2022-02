União Europeia reúne-se na terça-feira com representantes de talibãs

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

A União Europeia (UE) vai reunir-se na terça-feira, em Doha, com dirigentes do regime talibã do Afeganistão, confirmou esta segunda-feira um porta-voz da Comissão Europeia.

"Posso confirmar que haverá uma reunião", adiantou o porta-voz para os Negócios Estrangeiros Peter Stano, acrescentando que está em Doha uma delegação liderada pelo representante especial da UE para o Afeganistão", uma vez que a reunião decorre no Qatar.

Na habitual conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, Stano esclareceu que embora a UE tenha intensificado a sua ajuda humanitária de emergência aos afegãos, a cooperação para o desenvolvimento canalizada através das autoridades de Cabul permanece congelada até que os talibãs satisfaçam cinco condições estabelecidas pela UE.

A este respeito, explicou que durante a reunião de terça-feira a CE levantará questões como "o direito à educação das crianças, detenções arbitrárias, detenções ilegais, restrições aos meios de comunicação social, liberdade de imprensa e direito de reunião; acesso humanitário e passos no sentido de um governo e governação inclusivos no Afeganistão".

O porta-voz insistiu que Bruxelas falará com os representantes talibãs tendo em conta as cinco condições estabelecidas pela UE e que este encontro em Doha "não é de modo algum um reconhecimento das autoridades" de Cabul, mas é um "passo necessário para poder prestar a assistência necessária aos afegãos".

Estas cinco condições estipulam que o país não deve servir de base ao terrorismo, que os direitos humanos devem ser respeitados, que o governo deve ser inclusivo e representativo, que deve haver livre acesso à ajuda humanitária e que os afegãos em risco devem ser autorizados a partir.