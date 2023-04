União Europeia sanciona grupo Wagner por envolvimento no conflito ucraniano

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

A União Europeia (UE) decidiu, esta quinta-feira, sancionar o grupo Wagner, uma formação paramilitar privada, pela sua participação na guerra na Ucrânia, em particular nos combates que decorrem nas cidades de Bakhmut e Soledar, na região leste do Donbass.

Com esta medida, a UE inclui o grupo dirigido por Dimitri Utkin e financiado por Yevgeni Prigojin na sua "lista negra" de entidades acusadas de ameaçar a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia.

"O grupo Wagner liderou os ataques contra as cidades ucranianas de Soledar e Bakhmut em janeiro de 2023 e participa ativamente na guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", assinala o texto oficial que acompanha as sanções.

A UE também decidiu sancionar a RIA FAN, um 'media' com ligações a Prigojin e que Bruxelas acusa de difundir propaganda pró-governamnetal e desinformação sobre o conflito.

"A RIA FAN refere-se à atual guerra de agressão contra a Ucrânia como uma missão para deter os 'nazis ucranianos' e promove as ações do grupo Wagner", prossegue o texto, publicado no Diário oficial da UE.

Através desta decisão, a UE assegura que "completa" as medidas adotadas no décimo pacote de sanções, quando associou à sua lista 11 pessoas e sete entidades com alegados vínculos ao grupo Wagner.

Na sequência desta nova medida, as sanções europeias motivadas pela invasão russa da Ucrânia já abrangem um total de 1.473 pessoas e 207 entidades. As pessoas designadas estão submetidas a um congelamento dos seus bens e os cidadãos e empresas da UE impedidas de fornecer qualquer género de financiamento.