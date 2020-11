Ursa e cria baleadas em submarino nuclear na Rússia

JN Hoje às 20:57 Facebook

Uma ursa e a sua cria foram baleadas num submarino nuclear na Rússia. O submarino encontrava-se ancorado na cidade de Vilyuchinsk, localizada em Kamchatka, no extremo oriente russo, quando os dois ursos o começaram a escalar.

Acredita-se que a mãe e a cria nadaram em direção ao submarino por razões desconhecidas.

O vídeo, divulgado no dia 8 de novembro nas redes sociais, mostra um dos animais a cair na água após ser atingido por uma bala. A marinha russa afirma não ter existido outra hipótese senão disparar, e reforça que um instrutor de caça foi chamado ao local para "neutralizar os animais selvagens". No entanto, o incidente deixou centenas de utilizadores inconformados com a atitude dos oficiais russos e gerou uma onda de comentários negativos nas redes sociais, acusando-os de uma atitude "desnecessária e cruel".

Estima-se que 24 mil ursos vivem na península de Kamchatka e são vistos com regularidade nas praias. Porém, as atividades públicas estão suspensas e as escolas sob vigia, na região de Chukotka, para proteger os residentes dos animais.

Os conservacionistas consideram que as alterações climáticas são responsáveis por estes acontecimentos e asseguram que o baixo nível de gelo na costa leva os

ursos a procurarem comida no interior em vez do mar.