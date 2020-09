JN Hoje às 19:38 Facebook

Um urso preto foi filmado a emergir dos arbustos e aproximar-se de uma mulher que corria no Coquitlam Crunch, um popular trilho usado para fazer exercício físico na Colúmbia Britânica, Canadá.

O vídeo foi filmado, na semana passada, por Sam Abdullah, que subia ao topo do trilho quando a mulher descia em sentido contrário. Nas imagens, vê-se o urso a aproximar da mulher, que fica imobilizada e recua, e a estender-lhe uma pata, antes de ela conseguir contorná-lo e seguir em frente.

De acordo com a imprensa local, costumam existir avistamentos regulares de ursos dentro e em redor do Coquitlam Crunch, mas não com este nível de proximidade.

Após o episódio, as autoridades emitiram um aviso onde o público "é instado a ficar vigilante, tomar precauções de segurança e relatar qualquer avistamento de ursos na área" para uma linha telefónica criada para o efeito.

Um dos responsáveis por este organismo disse mesmo à CBS que não quer que as pessoas tenham medo de estar em áreas onde há ursos, mas recomenda que as pessoas usem spray para ursos e coisas como sinos para fazer barulho.

Entretanto, mais de seis mil pessoas já assinaram a petição "Não sacrifique o urso preto avistado", onde pedem às autoridades para realocá-lo.

Até agora, o animal não foi capturado. Estima-se que entretanto tenha subido a montanha.