Português usa pistola que tinha no Ferrari para ameaçar estafeta em Vigo

A Polícia Local de Vigo, na Galiza, identificou um cidadão de nacionalidade portuguesa que transportava consigo, no seu veículo, uma pistola de ar comprimido que havia utilizado para apontar a um estafeta de comida durante uma discussão de trânsito.

De acordo com a imprensa local, os factos ocorreram no sábado à tarde e terão sido presenciados por várias testemunhas, que alertaram as autoridades.

Depois de ter apontado a arma ao estafeta, o suspeito, um português que passava o dia na cidade, seguiu viagem, mas viria a ser localizado e intercetado pela polícia ao volante do seu Ferrari numa das principais ruas de Vigo.

PUB

No entanto, como o entregador não apresentou queixa nem foi possível identificá-lo ou localizá-lo, apenas foi apreendida a arma de pressão.