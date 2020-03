Usar máscaras pode aumentar risco de contrair coronavírus, alerta médico

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 17:15 Facebook

Utilizar máscaras de proteção pode aumentar o risco de contrair o Covid-19, segundo o diretor geral de saúde dos Estados Unidos da América.

O diretor geral de saúde dos Estados Unidos da América, o médico Jerome Adams, aconselha a população a parar de comprar máscaras respiratórias como prevenção contra o coronavírus. Adams ainda acrescenta que o uso destas máscaras pode aumentar o risco de infeção se forem utilizadas de forma incorreta.

"O risco de contração aumenta com o uso da máscara se a pessoa não for um profissional de saúde. As pessoas tendem a tocar na cara com as mãos bastantes vezes porque não sabem colocar a máscara e isso aumenta o risco de alastrar o vírus", referiu Adams à "CNN".

O diretor refere que lavar as mãos frequentemente e evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos por lavar é a melhor forma de prevenir a contração do Covid-19. Acrescentou ainda que se a maioria da população adquirir estas máscaras, os profissionais de saúde ficam sem unidades para trataram de pacientes e isso é um risco para a comunidade inteira.