Uso brutal da força durante a pandemia vale queixa contra o Quénia

Quatro organizações não-governamentais (ONG) de direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional, apresentaram uma ação coletiva contra o Governo queniano por vários casos de violência policial durante a pandemia de covid-19, que resultaram em mortes.

"Houve vários casos de uso brutal, desproporcionado e desnecessário da força para impor a ordem durante o recolher obrigatório", disseram as ONG Haki Africa, Kituo cha Sheria, Missão Internacional de Justiça-Kenya e Amnistia Internacional, numa declaração conjunta.

"Membros da sociedade foram espancados, alvejados e gaseados, tendo-lhe sido causados ferimentos graves. Houve mesmo relatos de casas e empresas destruídas, saqueadas e extorquidas", disseram as organizações após apresentarem a queixa no Supremo Tribunal de Milimani, em Nairobi.

Entre os queixosos encontra-se o pai de Yassin Moyo, um rapaz de 13 anos que sangrou até à morte nas primeiras horas de 31 de março, depois de uma bala da polícia lhe ter perfurado o estômago na varanda da sua casa, no subúrbio de Huruma, enquanto uma patrulha de polícias tentava impor um recolher obrigatório decretado dias antes pelo Governo para combater a pandemia.

Os queixosos acreditam que nenhuma medida para aliviar o novo coronavírus pode suspender direitos constitucionais como o direito à vida, à dignidade humana, ao acesso à justiça ou a inexistência de tortura ou castigos físicos.

Reclamam, por isso, uma compensação por parte do Estado por causa da sua incapacidade de impedir o uso da força pela polícia, bem como um reconhecimento pelas forças de segurança de que as suas ações foram desproporcionadas.

87 queixas e 15 mortes

Em particular, o processo é dirigido contra o inspetor-geral da polícia, o ministro da Administração Interna e o procurador-geral do Quénia.

A Autoridade Independente de Monitorização da Polícia (IPOA, na sigla em inglês) recebeu 87 queixas de abuso policial desde que as medidas restritivas contra a pandemia começaram em março no país e comunicou 15 mortes ligadas a ações policiais, segundo o seu relatório mais recente, datado de julho.

Movimentos civis já tinham contabilizado, em maio, pelo menos 16 pessoas mortas em rusgas policiais desde que as restrições começaram.

Entre estas mortes está também Vitallis Ochilo Owino, um soldador de 39 anos e pai de quatro filhos, que se preparava para regressar a casa, em 3 de maio, meia hora após o início do recolher obrigatório, quando dois polícias o interpelaram.

"Espancaram-no até à morte. Encontraram-no do outro lado da rua e Owino acabou por ficar no chão. Ninguém parou de bater", disse, citado pela agência Efe, Jakton O. Adupa, um dos líderes da área IJK no subúrbio de Mathare, Nairobi, onde os acontecimentos ocorreram.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.