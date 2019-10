Usou escada para entrar em casa e degolou ex-mulher na frente da filha

Hoje às 10:04 Facebook

Uma mulher morreu, esta madrugada, em Alicante, Espanha, degolada pelo ex-companheiro, na presença da filha de ambos, uma criança de 11 anos.

O agressor, de 54 anos, usou uma escada para aceder à varanda, no segundo andar, e entrar na casa da vítima, por volta das 4.30 horas da madrugada desta terça-feira, em Dénia, Alicante.

A filha ligou para o 112, a pedir socorro, informando que a mãe estava a ser agredida. Uma vizinha, que ouviu os gritos da mulher, também alertou as autoridades.

Quando os primeiros agentes da Polícia Nacional chegaram ao local encontraram a mulher, de 44 anos, já sem vida, com um corte profundo no pescoço.

O presumível autor do homicídio, um cidadão de origem russa, foi detido no local e transferido para as celas da esquadra da polícia de Dénia.

A mulher, também de origem russa, apresentara queixa contra o homem a 1 de outubro. Estava em vigor uma ordem de restrição, segundo fontes da investigação citadas pela Agência Europa Press, que o homem ignorou.

Esta foi a terceira morte de género nos últimos três dias, em Espanha, elevando para 47 o total de mulheres vítimas de crimes machistas desde o início do ano no país vizinho.

Em Portugal, morreram, este ano, 29 pessoas vítimas de violência doméstica, 23 mulheres e seis homens.